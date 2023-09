Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.09.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Verkehrsunfallflucht in den frühen Morgenstunden

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags, gegen 04:40 Uhr, wurde eine Anwohnerin in Künzelsau durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Ein Kleinwagen war in der Weinbergstraße mit einem geparkten Pkw kollidiert und fuhr anschließend in Richtung Künsbach davon. Der geparkte Pkw wurde stark an der linken Heckseite beschädigt und dunkelgrüne Lackantragungen deuten auf die Farbe des flüchtigen Kleinwagens hin. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 EUR. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400, beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Öhringen: Zusammenstoß zwischen Toyota und Seat

Am Freitag um 17 Uhr kam es in der Hunnenstraße in Öhringen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Toyota und einem Seat. Der Unfall ereignete sich an einer abknickenden Vorfahrtstraße und führte zu einem Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 EUR. Personenschaden entstand glücklicherweise nicht.

Öhringen: Mit drei Promille im Blut im Straßenverkehr unterwegs

3 Promille zeigte ein Atemalkoholtest eines 51-Jährigen am Sonntagabend bei Öhringen an. Der Mann war zuvor, gegen 20.30 Uhr, mit seinem PKW auf der Landesstraße 1036 zwischen der Bernhardsmühle und Cappel unterwegs. Hier fiel er einer Zeugin durch seine auffällige Fahrweise auf, weshalb diese die Polizei informierte. Laut der Mitteilerin soll der Mann mehrfach von seiner Fahrspur abgekommen sein. Dies führte dazu, dass der Gegenverkehr ausweichen und abbremsen musste. Der BMW-Fahrer konnte wenig später einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Beamten eine mögliche Alkoholbeeinflussung des 51-Jährigen fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser einen Wert von 3 Promille anzeigte, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Die Polizei in Öhringen sucht nun weitere Zeugen und Pkw-Lenker, die durch die Fahrweise des Mannes geschädigt wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier in Öhringen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell