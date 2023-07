Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Unbekannter Trickdieb bestiehlt Senior, Polizei fahndet mit guter Personenbeschreibung nach Täter

Korbach (ots)

Am Mittwoch gegen 10.30 Uhr kam es in Bad Wildungen zu einem Diebstahl, bei dem ein Senior von einem unbekannten Täter abgelenkt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Der ältere Mann war am Mittwoch in der Bad Wildunger Stadt unterwegs. Gegen 10.30 Uhr stand er vor einem Antik-Laden in der Brunnenstraße und schaute sich die Auslage an. Plötzlich kam ein Unbekannter von hinten auf ihn zu, nahm in den Arm und sagte dabei sinngemäß "Du alter kranker Mann". Danach entfernte sich der Täter in Richtung Rathaus. Einige Minuten später stellte der Senior fest, dass der Unbekannte sein Portemonnaie aus seiner Jackentasche gestohlen hatte. In dem Portemonnaie befanden sich Ausweispapiere, Bankkarten und Bargeld.

Die sofort alarmierte Polizei Bad Wildungen fahndete nach dem unbekannten Täter, konnte diesen aber nicht antreffen.

Da von dem Unbekannten eine gute Beschreibung vorliegt, bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise.

Der Täter ist etwa 190 cm groß, zwischen 50 und 55 Jahren alt, hat eine korpulente Statur und einen großen runden Kopf. Er hat fast eine Glatze, nur noch einen leichten Haarkranz mit grauen oder hellblonden Haaren.

Er war bekleidet mit einer grauen Hose und einem grau- karierten Hemd mit schwarzen Streifen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/70900.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell