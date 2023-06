Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr am Donnerstag gegen 14.40 Uhr die Heidelberger Straße in Richtung Speyerer Straße. Eine 51-jährige Dacia-Fahrerin befuhr gleichzeitig die Königsberger Straße in Richtung Frankfurter Straße. An der "Rechts vor Links" geregelten Kreuzung der Heidelberger Straße/Königsberger Straße missachtete der unbekannte Radfahrer die Vorfahrt und stieß gegen den vorderen linken Kotflügel der Dacia-Fahrerin. Der Radfahrer prallte durch die Kollision mit seinem Körper auf die Motorhaube des PKWs. Die 51-jährige Fahrerin stieg aus ihrem Fahrzeug aus, während sich der Radfahrer wieder aufrappelte. Er stieg innerhalb weniger Sekunden wieder auf sein Rad und fuhr in Richtung Speyerer Straße sehr zügig davon. Am Dacia entstand durch den Unfall ein erheblicher Sachschaden.

Der Radfahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 30 Jahre alt, ca. 190 cm groß, kräftige, athletische Figur, kurze, dunkelblonde Haare, war sommerlich gekleidet (T-Shirt, kurze Hose). Bei dem Rad handelte es sich um ein Mountainbike.

Der Radfahrer und/oder Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder der Identität des Radfahrers geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Brühl zu melden, unter: 06202-71282.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell