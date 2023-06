Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: K 4105 - Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis: Fahrzeug überschlagen - Fahrer und Beifahrer verletzt

K 4105 - Schönbrunn/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 18:30 Uhr ereignete sich auf der K 4105 ein Unfall, bei dem ein 27-jähriger Mercedes-Fahrer leicht und sein 40-jähriger Beifahrer schwer, jedoch nicht lebensgefährlich, verletzt wurden. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen fuhr der 27-Jährige die K 4105 von Schönbrunn kommend in Richtung Schwanheim entlang und verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes. Nachdem das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam, überschlug sich dieses und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der 27-jährige Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der 40-jährige Beifahrer hingegen wurde aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. An dem Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 8.000 Euro und es musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

