BPOLI-KA: (Illingen) Unbekannte legen Brand - Bundespolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Nachdem ein 28-jähriger Mann Samstagmorgen (4. März) in Mannheim in den ICE stieg, musste er bereits nach dem nächsten Halt in Karlsruhe feststellen, dass Unbekannte seinen Rucksack mit Bekleidung und zwei Fotokameras entwendet hatten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 7.500 Euro. Kurz nach der Abfahrt des Zuges in Karlsruhe, bemerkte der geschädigte 28-Jährige, dass sein Rucksack nicht mehr ...

