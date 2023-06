Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter bricht in sieben Wohngebäude ein - Zeugen gesucht!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf bislang ungeklärte Weise verschaffte sich eine noch unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr Zutritt in insgesamt sieben Gebäude im Apfelweg. Im Inneren der Wohngebäude brach die Täterschaft mehrere Kellerparzellen auf und entwendete insgesamt drei Mountainbikes und einen Bordcomputer, welcher an einem Fahrrad angebracht war. Die Höhe des gesamten Diebstahl- und Sachschadens ist noch nicht bekannt und Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, welche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 062222/5709-0 zu melden.

