POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Reitverein

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft verschaffte sich am sich am Donnerstag zwischen 06.15 Uhr und 06.30 Uhr mittels eines unbekanntem Werkzeugs Zutritt in den Reitverein Nußloch und durchsuchte dort diverse Räumlichkeiten. Der oder die Täterin gelangte über ein Fenster in die Räumlichkeiten des Reitvereins. Es wurden diverse Fenster sowie Türen beschädigt. Bislang ist kein Diebstahlsschaden bekannt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang ebenfalls noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise auf die Täterschaft haben, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch zu melden, unter: 06222-57090.

