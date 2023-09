Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.09.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

vom 11.09.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

A81 / Tauberbischofsheim: An Parkplatzausfahrt überschlagen

Aus bisher unbekannter Ursache überschlug sich am Freitagnachmittag ein Pkw auf der Autobahn 81 beim Parkplatz "Steinacher Höhe" vor der Anschlussstelle Tauberbischofsheim. Der 77-jährige Fahrer eines BMWs 320i war gegen 15.40 Uhr gemeinsam mit seiner 78-jährigen Beifahrerin auf dem abschüssigen Teilstück der A81 unterwegs. Der Mann steuerte mit hoher Geschwindigkeit in den Parkplatz und kam mit seinem Auto im Ausfahrtsbereich nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr der BMW einen Wegweiser, überschlug sich und kam neben dem Beschleunigungsstreifen im Bankett auf den Rädern zum Stehen. Die beiden Insassen wurden leicht verletzt. Durch herumfliegende Teile wurde ein auf der Durchgangsfahrbahn fahrender Mini beschädigt. Die Fahrbahn musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Da ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Pkw auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 17.000 Euro geschätzt.

Tauberbischofsheim: Lkw verliert Diesel und flüchtet - Rollerfahrerin stürzt

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim sucht Zeugen, nachdem vermutlich ein Lkw eine größere Menge Diesel auf der Bundesstraße 27 bei Tauberbischofsheim verlor, wodurch eine Rollerfahrerin stürzte. Die 33-jährige Zweiradlenkerin war am Freitag gegen 16 Uhr auf der B27 unterwegs und kam im Einmündungsbereich mit der Landesstraße 504 auf der circa 33 Meter lange Dieselspur zu Fall. Sie erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug handelte es sich vermutlich um einen Lkw oder ein ähnlich großes Fahrzeug. Die Fahrbahn musste durch eine Firma gereinigt werden. Zeugen, die Hinweise zum Fahrer geben können oder den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Bad Mergentheim: Fahrradfahrer kollidiert mit Pkw und flüchtet

Leichte Verletzungen zog sich ein Pkw-Lenker am Samstagnachmittag in Bad Mergentheim zu, als er einen flüchtenden Fahrradfahrer festhalten wollte. Der 63-jährige Fahrer eines Renaults befuhr gegen 15 Uhr den Schwalbenweg. Als er von dort in die Herrenwiese einfahren wollte, tastete er sich langsam in den Einmündungsbereich ein. Plötzlich fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer vom Gehweg der Herrenwiesenstraße in den Schwalbenweg ein und stieß mit der Front des Renaults zusammen. Der Zweiradlenker fuhr daraufhin davon. Als der 63-Jährige den Flüchtigen festhalten wollte, kam er selbst zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrradfahrer wird als circa 14-jähriger Jugendlicher beschrieben, der etwas beleibter gewesen sein soll. Bei seinem Fahrrad handelte es sich wohl um ein schwarzes Mountainbike mit dicken Reifen. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Wertheim-Bestenheid: VW Golf beschädigt - Zeugen gesucht

Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand wurde am vergangenen Wochenende ein geparkter VW Golf in Wertheim-Bestenheid zerkratzt. Der Pkw stand zwischen 14 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntag am Straßenrand der Heinrich-Geißler-Straße, als ein Unbekannter das Fahrzeug zerkratzte. Der Schaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Igersheim: Rollstuhlfahrer in Böschung gestürzt - Fahrradfahrer geflüchtet

Ein 82-jähriger Rollstuhlfahrer musste am Sonntagnachmittag einem Fahrradfahrer bei Igersheim ausweichen und stürzte hierbei eine Böschung hinunter. Der Senior war gegen 14 Uhr auf dem Radweg von Igersheim in Richtung Markelsheim unterwegs. Nach eigenen Angaben hielt er sich links, als ihm ein Fahrradfahrer aus Richtung Markelsheim entgegenkam. Dieser soll "Achtung" gerufen haben, weshalb der 82-Jährige weiter nach links auswich. Hierbei fiel er eine Böschung circa zwei bis drei Meter hinunter. Ob der Fahrradfahrer dies wahrgenommen hat ist unbekannt. Ein Zeuge bemerkte beim Vorbeifahren die Hilferufe des Rollstuhlfahrers und verständigte den Rettungsdienst. Dieser brachte den Schwerverletzten zur Behandlung ins Krankenhaus. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Fahrradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Großrinderfeld: Mann bei Unfall verstorben

Tödliche Verletzungen erlitt ein 35-Jähriger am Montag, nachdem er mit seinem Skoda Yeti mit einem Baum bei Großrinderfeld kollidierte. Der Mann fuhr in den frühen Morgenstunden auf der Landesstraße 578 von Gerchsheim in Richtung Großrinderfeld. Aus bisher unbekannter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr 30 bis 40 Meter über ein Feld und stieß mit seinem Pkw am Waldrand gegen einen Baum. Gegen 7.25 Uhr meldete ein Zeuge das verunfallte Fahrzeug. Der Mann konnte nur noch Tod aus dem Skoda geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Pkws musste die L 578 bis circa 10.30 Uhr gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Tauberbischofsheim bittet Zeugen, die am Montagmorgen auf dieser Strecke unterwegs waren und Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09341 60040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell