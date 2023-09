Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.09.2023 mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Tötungsdelikt an Franko C. jährt sich zum dritten Mal

Zum dritten Mal jährt sich heute das Tötungsdelikt an Franko C., der am 6. September 2020 auf dem Alten Friedhof in Heilbronn angegriffen wurde und später seinen Verletzungen erlag. Bislang führten alle Hinweise nicht zur Ermittlung eines Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht weiterhin nach Zeugen oder Personen, die Anhaltspunkte zum Tötungsdelikt an dem 70-Jährigen geben können. Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter oder des Täters führen, wurden von der Staatsanwaltschaft Heilbronn und privater Seite Belohnungen in Höhe von je 1000 EUR ausgelobt. Die Kriminalpolizei Heilbronn nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

---------------------------Korrektur-------------------------

Der in der Pressemitteilung vom 06.09.2023 veröffentlichte Link zum Hinweisportal ist nicht mehr aktuell. Hinweise nimmt jedoch weiterhin die Kriminalpolizei Heilbronn unter 07131 104 4444 entgegen.

