LPI-NDH: Unfallflucht Heiligenstadt

Nordhausen (ots) - In der Zeit vom 18.08.2023 / 19:00 Uhr bis zum 19.08.2023 / 10:00 Uhr kam ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Worbis / An der Hardt 14 mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Grundstücksbegrenzung. Diese wurde dabei beschädigt (Schadenshöhe noch nicht beziffert). Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen ...

