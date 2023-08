LPI-NDH: Fahrraddiebstahl in Heiligenstadt

Nordhausen (ots) - Am 19.08.2023 / 10:45 Uhr befuhr der 59jährige Führer eines schwarzen Pkw Daimler-Benz in Leinefelde / Berliner Straße das Gelände der Star-Tankstelle und beabsichtigte, in die Berliner Straße einzufahren. In der Ausfahrt übersah er den 73jährigen Radfahrer, der den Radweg in Richtung Worbis nutzte. Die Fahrzeuge kollidierten und der Radfahrer kam zu Fall. Dabei wurde er verletzt. Der 73jährige ...

