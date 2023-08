LPI-NDH: Berauscht und ohne Führerschein unterwegs

Nordhausen (ots) - In der Zeit vom 18.08.2023 / 12:00 Uhr bis zum 19.08.2023 / 09:00 Uhr brachen unbekannte Täter das Tor zur Werkstatt des Jugendzentrums in der Leinefelder Goethestraße 10 auf und entwendeten verschiedenes Elektrowerkzeug im Wert von ca. 350,-EUR. Am Tor entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30,-EUR. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

