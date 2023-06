Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Lübeck (ots)

Am Montag (26.06.) kam es auf einem Parkdeck in Bad Schwartau zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Elektrofahrzeug nicht unerheblich beschädigt wurde. Trotz des entstandenen Schadens entfernte sich der verantwortliche Fahrzeugführer unerkannt vom Unfallort.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge stellte eine 60 Jahre alte Ostholsteinerin ihren roten Opel Corsa, gegen 7 Uhr, auf dem Parkdeck des P1-Centers im Eutiner Ring ab. Als sie am frühen Nachmittag zurückkehrte, fiel ihr die stark beschädigte Frontschürze an dem Elektrofahrzeug auf. Vom Verursacher fehlte jedoch jede Spur, sodass die Polizei verständigt wurde.

Während der Spurensuche am Unfallort konnten Hinweise darüber erlangt werden, dass es sich bei dem verursachenden PKW um einen weißen Mercedes, dessen Bremslicht defekt sein dürfte, handeln könnte. Es wird außerdem angenommen, dass der Mercedes einen mit Erde beladenen Anhänger gezogen hat und während des Rangierens mit der Front des Opel Corsa kollidierte.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Die Polizei in Bad Schwartau ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Da sich der Vorfall während der Geschäftszeit zugetragen hat und reger Betrieb auf dem Parkdeck geherrscht haben dürfte, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Rufnummer 0451-220750 oder per E-Mail an badschwartau.pr@polizei.landsh.de entgegengenommen.

