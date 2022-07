Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall zwischen Fahrrad und Moped

Amt Wachsenburg (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend, gegen 20.15 Uhr kam es auf dem Radweg zwischen Mühlberg und Holzhausen zu einem Verkehrsunfall. Der 69-jährige Geschädigte war mit seinem Fahrrad in Richtung Holzhausen unterwegs, als ihm mehrere Mopeds entgegenkamen. In der Folge kam es zur Kollision zwischen der Simson eines 15-Jährigen und dem Fahrrad. Der Radler kam zu Fall und verletzte sich. Er kam zur medizinischen Betreuung ins Krankenhaus. Weder am Moped, noch am Fahrrad entstand Sachschaden. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (db)

