Lübeck (ots) - Am heutigen Morgen (22.06.2023) teilte die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Bad Schwartau der Polizei eine offenbar alkoholisierte Frau mit. Diese war zuvor mit ihrem Wagen auf das Tankstellengelände gefahren und hatte sich dort ein Flasche Wein gekauft. Weil sie sich wieder in ihr Auto setzte, rief die Zeugin die Polizei. Es war noch am frühen ...

mehr