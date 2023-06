Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Bad Schwartau

Autofahrerin mit über drei Promille am Steuer

Lübeck (ots)

Am heutigen Morgen (22.06.2023) teilte die Mitarbeiterin einer Tankstelle in Bad Schwartau der Polizei eine offenbar alkoholisierte Frau mit. Diese war zuvor mit ihrem Wagen auf das Tankstellengelände gefahren und hatte sich dort ein Flasche Wein gekauft. Weil sie sich wieder in ihr Auto setzte, rief die Zeugin die Polizei.

Es war noch am frühen Vormittag gegen 08:45 Uhr, als eine 55-jährige Ostholsteinerin mit ihrem Mercedes Cabriolet auf das Tankstellengelände in der Hauptstraße fuhr. Sie kaufte sich eine Flasche Wein, stieg wieder in ihr Auto und fuhr davon. Weil die Frau auf die Mitarbeiterin der Tankstelle bereits da alkoholisiert wirkte, rief sie die Polizei.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bad Schwartau konnte sowohl das Auto, als auch die 55-Jährige an ihrer Wohnaschrift antreffen. Sie räumte den Beamten gegenüber ein, die Fahrt getätigt und Alkohol konsumiert zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 3,15 Promille. Aus diesem Grund wurde der Frau eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Um zu verhindern, dass sie sich erneut alkoholisiert ans Steuer setzt, stellten die Polizisten auch den Fahrzeugschlüssel sicher.

Die Ostholsteinerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten. Diese kann mit einer empfindlichen Geldstrafe oder auch mit Freiheitsstrafe geahndet werden. Die Polizei mahnt an dieser Stelle: Don't drink and drive! Alkoholisiert am Straßenverkehr teilzunehmen, ist nicht nur gefährlich, sondern kann auch tödlich enden.

