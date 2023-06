Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Lorenz Nord

Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (21.06.2023) stießen in der Schwartauer Allee in Lübeck eine Radfahrerin und ein Autofahrer zusammen. Die Radlerin wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Wie genau es zu dem Unfall kam, wird nun in einem Ermittlungsverfahren geklärt.

Etwa viertel vor drei nachmittags fuhr eine 56-jährige Frau aus Stockelsdorf mit ihrem Fahrrad auf dem rechten Radweg der Schwartauer Allee in Richtung Innenstadt. An der Einmündung der Friedenstraße wechselte sie nach bisherigen Erkenntnissen auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Dabei stieß die Stockelsdorferin seitlich mit einem vorbeifahrenden Renault Twingo zusammen.

Die Frau stürzte auf die Straße und verletzte sich schwer. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der in Lübeck wohnhafte 22-jährige Fahrer des Twingo wurde leicht verletzt, konnte aber nach einer kurzen Versorgung am Unfallort seinen Weg fortsetzen. Seine 20 Jahre alte Beifahrerin blieb unverletzt. Gegen die Stockeldorferin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

