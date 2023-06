Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: RZ-Breitenfelde

Folgemeldung 2: Polizei ermittelt nach Angriff in Breitenfelde - Haftbefehl erlassen

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft:

Am Dienstagmorgen (20.06.) kam es zu zwei versuchten Tötungsdelikten im Umfeld einer Tankstelle an der Bundesstraße in Breitenfelde. Eine 37 Jahre alte Frau und ein 45-jähriger Mann erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Der Tatverdächtige und Ehemann der Verletzten wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt.

Das Amtsgericht Lübeck hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft am heutigen Nachmittag (21.06.) Untersuchungshaftbefehl gegen den 52 Jahre alten Angreifer wegen des dringenden Verdachts des zweifachen versuchten Totschlags erlassen.

Der Beschuldigte ist dringend verdächtig, während eines geplanten Treffens zur Kindesübergabe, am Morgen des 20.06.2023 in Breitenfelde, zunächst den 45 Jahre alten Lebensgefährten seiner Ehefrau mit mehreren Messerstichen lebensgefährlich verletzt zu haben und im Anschluss der flüchtenden 37-Jährigen mit Tötungsvorsatz hinterhergeeilt zu sein. Dem Beschuldigten gelang es etwa 200 Meter vom ersten Tatort entfernt - auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses - mehrfach auf seine Ehefrau einzustechen und auch sie lebensgefährlich zu verletzen. Drei Zeugen überwältigten den Mann schließlich und konnten ihn bis zur Festnahme durch die Polizei fixieren.

Beide Opfer sind mittlerweile außer Lebensgefahr.

Der 7 Jahre alte, gemeinsame Sohn der Eheleute blieb körperlich unversehrt und wurde seelsorgerisch betreut. Er befindet sich in der Obhut Angehöriger.

Der beschuldigte Ehemann machte von seinem Schweigerecht Gebrauch.

Die genauen Umstände der Gewalttat sind weiter Gegenstand der Ermittlungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge lebte das Paar seit kurzer Zeit in Trennung.

Der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt Lübeck überstellt.

Die Ermittlungen werden von der Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Lübeck fortgeführt.

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck bis 17:30 Uhr.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Claudia Struck, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell