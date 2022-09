BPOL NRW: Mit echt aussehender Pistole - Bundespolizei nimmt minderjährigen mutmaßlichen Drogendealer fest

Düsseldorf (ots) - Nachdem ein Mann (24) am Sonntagmorgen (25. September), um 4.30 Uhr, im Düsseldorfer Hauptbahnhof zwei Männern (28) mit der Faust ins Gesicht schlug, endete sein Hafturlaub und er wurde unverzüglich zurück in die nächste Justizvollzugsanstalt verbracht. In der Haupthalle des Düsseldorfer Hauptbahnhofs kam es zwischen einem 24-jährigen iranischen Staatsangehörigen und zwei 28-jährigen Irakern ...

mehr