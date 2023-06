Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: RZ-Breitenfelde

Folgemeldung 1: Polizei ermittelt nach Angriff in Breitenfelde

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft:

Am Dienstagmorgen (20.06.) kam es auf offener Straße in Breitenfelde zu einem versuchten Tötungsdelikt. Eine 37 Jahre alte Frau und ein 45-jähriger Mann wurden durch Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in umliegende Krankenhäuser geflogen. Der 52 Jahre alte Tatverdächtige konnte festgenommen werden.

Gegen 10 Uhr kam es im Umfeld einer Tankstelle an der Bundesstraße in Breitenfelde zu einem gezielten Messerangriff, bei dem zwei Personen lebensgefährliche Stichverletzungen davontrugen. Mithilfe von nacheilenden Zeugen konnte der 52 Jahre alte Tatverdächtige, bei dem es sich um den Ehemann der Verletzten handelt, gestellt und durch die Polizei festgenommen werden. Im Zuge der Festnahme wurde der Angreifer verletzt. Nach einer medizinischen Versorgung erfolgte am späten Dienstagabend eine Zuführung in das Lübecker Polizeigewahrsam.

Beide Opfer sind außer Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige wird am heutigen Nachmittag dem Haftrichter am Amtsgericht Lübeck vorgeführt. Nach einer objektiven Beweisaufnahme am Tatort durch die Lübecker Mordkommission sowie die Spurensicherung gilt es nun, die Hintergründe des Tatgeschehens zu ermitteln.

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Claudia Struck, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

