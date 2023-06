Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Neustadt i.H.

Aktivisten besprühen Yacht im Ancora Marina

Lübeck (ots)

Am späten Dienstagvormittag (20.06.2023) näherten sich mehrere Aktivisten zu Wasser und zu Land einer Luxusyacht im Neustädter Hafen Ancora Marina. Nachdem sie das Schiff mit orangener Farbe besprühten, kippten sie eine grünfarbene Substanz ins Wasser. Sechs der Aktivisten bestiegen die Yacht und klebten sich an der Reling fest.

Gegen 11:30 Uhr des heutigen vormittags wurden der Polizei mehrere Personen gemeldet, die sich im Hafen Ancora Marina in Neustadt in Holstein sowohl zu Wasser, als auch zu Land einer Luxusyacht näherten. Fünf der Aktivisten besprühten das Schiff mit orangener Farbe und kippten anschließend eine grüne Flüssigkeit ins Wasser. Um was für einen Stoff oder welche Art Farbe es sich dabei handelte, wird untersucht.

Nach der Aktion bestiegen sechs Menschen die Yacht und klebten sich an der Reling fest. Außerdem hängten Sie ein Transparent herab. Die begangenen Straftaten wurden von vier weiteren Aktivisten von einem Kleinboot aus gefilmt und dokumentiert. Die Wasserschutzpolizei und das Polizeirevier Neustadt waren mit starken Kräften im Einsatz. Außerdem wurde ein Rettungswagen am Einsatzort bereitgestellt.

Kurz nach halb eins begannen die Polizisten, die Personen vom Boot zu lösen. Hierzu demontierten die Einsatzkräfte auch die Reling. An Land wurden die Aktivisten medizinisch betreut und versorgt. Einige lehnten eine Behandlung ab. Die Beamten stellten die Personalien von insgesamt acht Beteiligten fest. Zwei von ihnen wurden erkennungsdienstlich behandelt. Sie alle werden sich in einem Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, der Wasserverunreinigung und des Hausfriedensbruchs verantworten müssen.

Gegen 15:00 Uhr war der Einsatz beendet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell