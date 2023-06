Lübeck (ots) - Bereits am vergangenen Dienstag (13.06.) kam es in der Gemeinde Dannau zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Radfahrerin mit einem E-Scooter-Fahrer zusammenstieß. Der Mann kam zu Fall und musste in einer Klinik behandelt werden. Die Polizei wurde zunächst nicht verständigt, weshalb nun Zeugen gesucht werden. Gegen 14:30 Uhr war der 26 Jahre alte Ostholsteiner mit seinem E-Scooter auf dem Weg zwischen ...

mehr