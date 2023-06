Polizeidirektion Lübeck

HL-Innenstadt

Polizei sucht Fahrer eines Kastenwagens nach Verkehrsunfall

Lübeck (ots)

Bereits am 8. Juni 2023 kam es in der Lübecker Innenstadt zu einer Berührung zwischen einem weißen Kastenwagen und einer Schülerin, die infolgedessen verletzt wurde. Der Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort.

Kurz vor 8 Uhr des Donnerstagmorgens (08.06.) war das 7-jährige Mädchen in Begleitung eines gleichaltrigen Freundes auf dem Weg zur Schule. Beide gingen auf dem Fußweg der Straße Langer Lohberg. Als die Lübeckerin einen weißen Transporter passierte, fuhr dieser plötzlich an und berührte das Mädchen an der Schulter.

Der Fahrer des Wagens, in dem sich zwei Insassen befanden, setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die junge Fußgängerin Verletzungen erlitt. Ob der dunkelhaarige Fahrzeugführer die Berührung bemerkt hat und ob an dem Fahrzeug ein Schaden entstanden ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen des 1. Polizeireviers.

Sowohl Zeugen als auch der Unfallbeteiligte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0451-131 6145 oder per E-Mail an ED.Luebeck.PRev01@polizei.landsh.de zu melden

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell