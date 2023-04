POL-GI: Kind beim Bolzblatz in Gießen angesprochen+Mazda touchiert+Schlachtabfälle entsorgt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen: Kind angesprochen

Nachdem ein unbekannter Mann ein 8-jähriges Kind auf einem Bolzplatz angesprochen hatte, hat die Gießener Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Junge befand sich am Dienstag gegen 17.00 Uhr auf dem Bolzplatz in der Philosophenstraße. Auf dem Heimweg, noch direkt in der Nähe des Platzes, sprach ein Mann mit zwei Hunden den Achtjährigen an und fragte, ob der Junge mit ihm nach Hause komme. Der Junge reagierte goldrichtig und lief unverzüglich nach Hause. Sofort eingeleitete polizeiliche Maßnahmen führten zu einem Zeugen, welcher den Unbekannten beschreiben konnte. Der Mann ist etwa 35 bis 40 Jahre alt. 1,75 Meter groß und hat eine normale Figur. Er trug eine dunkle Mütze, schwarze Oberbekleidung und braune Stiefel. Nach Angaben des Zeugen soll der Verdächtige ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Beide Hunde waren etwa kniehoch. Der kleinere Hund war schwarz, der etwas größere Hund war etwas heller (womöglich beigefarben) Wer kann Angaben zur Identität des Mannes mit den zwei Hunden geben? Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-3655.

Biebertal: Mazda nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz in Rodheim-Bieber nach Zeugen. Der Fahrer eines grauen Mazda beschädigte am Freitag(31.03.2023) gegen 13.40 Uhr beim Rückwärtseinparken einen geparkten braunen Audi A6. Der Fahrer stieg anschließend aus, schaute sich den etwa 1.000 Euro teuren Schaden an dem schwarzen Kombi an und ging anschließend einfach davon. Wer hat den Unfall beobachtet und kann weitere Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben? Wo befindet sich ein grauer oder silberfarbener Mazda, der hinten rechts einen frischen Unfallschaden hat? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Schlachtabfälle entsorgt - Polizei bittet um Mithilfe

Im Wellerburgsring entsorgten Unbekannte etwa 30 Kilo Schlachtabfälle. Ein Zeuge meldete am Samstag (01.04.2023) gegen 13.40 Uhr die Schlachtabfälle im Bereich von Altkleidercontainern. Die Abfälle befanden sich in einer großen weißen Plastiktüte, die mittlerweile schon zerrissen war. Die Feuerwehr kümmerte sich um den Müll und entsorgte diesen fachgerecht. Wer hat wenige Tage vor dem Fund etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

