Lübeck (ots) - Am Mittwochnachmittag (21.06.2023) stießen in der Schwartauer Allee in Lübeck eine Radfahrerin und ein Autofahrer zusammen. Die Radlerin wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Wie genau es zu dem Unfall kam, wird nun in einem Ermittlungsverfahren geklärt. Etwa viertel vor drei ...

