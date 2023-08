Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Riegel/K5114: Motorradfahrer wird von unbekanntem Autofahrer abgedrängt und verletzt sich schwer - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein schwer verletzter 62-jähriger Motorradfahrer ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Donnerstag, 17. August 2023, gegen 12.15 Uhr auf der Kreisstraße 5114 zwischen Teningen und Riegel ereignet hat.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren der Motorradfahrer sowie ein bislang nicht näher bekannter Fahrer eines vermutlich dunklen, mittelgroßen Fahrzeugs die Kreisstraße von Teningen in Richtung Riegel. Nachdem der 62-Jährige zunächst den PKW überholt hatte und eine nicht näher bekannte Strecke zurückgelegt hatte, setzte der Fahrer des Wagens wiederum in einer langgezogenen Linkskurve zum Überholen an und übersah hierbei ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Um vermutlich eine Kollision zu vermeiden, wich der Autofahrer dem Gegenverkehr nach rechts aus und drängte hierbei den Motorradfahrer von der Straße ab, ohne dass es zwischen beiden Fahrzeugen zu einem Kontakt kam. Durch das Ausweichmanöver kam der Fahrer des Motorrades von der Fahrbahn ab, stürzte in einen angrenzenden Acker und zog sich schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Der Mann wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Das Polizeirevier Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem beteiligten PKW rund um die Uhr unter der Telefonnummer 07641/582-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell