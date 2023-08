POL-FR: Lörrach-Hauingen: Flächenbrand führt zu größerem Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots) - In Huttingen gab es in den letzten Wochen mehrere Sachbeschädigungen. Im Zeitraum Montag, 14.08.2023 bis Freitag, 18.08.2023 wurde eine Rutschbahn auf dem Spielplatz in Huttingen mit grüner Sprayfarbe besprüht. Ferner wurde ein dortiger Baum am Stamm mit einer Axt beschädigt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1600 EUR. In der Nacht von Samstag, 12.08.2023 auf Sonntag, 13.08.2023 wurde ein ...

