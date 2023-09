Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.09.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Ein halbes Jahrhundert im öffentlichen Dienst tätig

Im September feierte Kriminalhauptkommissar Joachim Roth sein 50-jähriges Dienstjubiläum. Anlässlich dieses wichtigen und seltenen Ereignisses fand am 5. September 2023 eine Feier in den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Heilbronn statt, bei der Polizeipräsident Frank Spitzmüller dem Jubilar herzlich zu diesem besonderen Meilenstein gratulierte. Der gebürtige Freiburger Joachim Roth startete seine berufliche Laufbahn im Jahr 1973 mit einer Ausbildung bei der Deutschen Bundesbahn. Nach Beendigung dieser ging er für ein Jahr zur Bundeswehr. Als Polizeiwachtmeister eingestellt, begann er seine Polizeikarriere im September 1981 bei der Bereitschaftspolizei. Im September 1984 wechselte er schließlich zum Polizeirevier Heilbronn in den Streifendienst, wo er sieben Jahre seinen Dienst verrichtete, bis er revierintern 1991 zum Bezirksdienst wechselte. Für eine Veränderung entschied sich der Jubilar im Januar 1994 und verrichtete seinen Dienst fortan als Kriminalobermeister bei der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Heilbronn. Die Ernennung zum Kriminalkommissar sowie die Umsetzung zur Kriminalinspektion 3, der er bis heute treu geblieben ist, folgten. Als Ansprechpartner für Ermittlungen im Zusammenhang mit Cyber-Kriminalität steht er den Kolleginnen und Kollegen im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums beratend zur Seite. Kriminalhauptkommissar Joachim Roth wird zum 1. November in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Polizeipräsident Frank Spitzmüller sprach dem Jubilar seinen Dank für die bisher geleistete Arbeit aus und überreichte Joachim Roth seine Jubiläumsurkunde.

