POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.09.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

B37 / Binau: Baustellengeräte aus Baucontainer gestohlen

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Donnerstag in der Zeit zwischen 6 Uhr und 16.20 Uhr mehrere Baustellengeräte aus einem Baucontainer, welcher sich auf einer Baustelle auf der Bundesstraße 37 zwischen Binau und Diedesheim befindet. Am Container wurde mehrere Vorhängeschlösser und die Sicherung des Containers selbst aufgebrochen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Rufnummer 06261 8090 entgegen.

Buchen: Traktor von Zug erfasst

Glimpflich ging ein Unfall aus, welcher sich am Mittwoch auf der Bahnstrecke zwischen Buchen und Walldürn ereignete. Ein Traktorfahrer überquerte gegen 18.15 Uhr den unbeschrankten Bahnübergang in der Verlängerung der Buchener Bannwinkelstraße. Hierbei übersah er vermutlich den aus Richtung Walldürn herannahenden Zug und das landwirtschaftliche Fahrzeug wurde von diesem erfasst. Glücklicherweise wurden durch den Zusammenstoß weder der Traktorfahrer, noch die 17 Insassen des Zuges verletzt. Da beide Fahrzeuge nichtmehr fahrbereit waren, musste die Bahnstrecke bis etwa 20.50 Uhr gesperrt werden. Die Fahrgäste wurden durch die Feuerwehr nach Seckach und Buchen gebracht.

Limbach: Paketzusteller von eigenem Fahrzeug eingeklemmt

Der 45-jährige Fahrer eines Paketdienstes wurde am Donnerstag gegen 14 Uhr im Limbacher Tannenweg zwischen seinem Fahrzeug und einem Geländer eingeklemmt. Er hatte das Fahrzeug vermutlich nicht ausreichend gegen das Wegrollen gesichert und wollte noch in den sich bewegenden Transporter einsteigen, um ihn zu stoppen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 4 500 Euro.

Mosbach: Unbekannte entwenden hochwertigen BMW

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen grauen BMW X6, welcher geparkt auf der Straße "Im Bremen" im Mosbacher Ortsteil Lohrbach stand. Der Besitzer des Fahrzeuges bemerkte den Diebstahl erst, als er am Morgen gegen 7.30 Uhr zur Arbeit fahren wollte. Da sich noch beide Fahrzeugschlüssel im Haus befanden, wird davon ausgegangen, dass die Täter das Schlüsselsignal des Keyless-Go Systems verstärkten und so das Fahrzeug öffnen und den Motor starten konnten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 1044444 entgegen.

Zwingenberg: Dachstuhlbrand in Gaststätte

Vermutlich ein Kabelbrand im Dachstuhl einer ehemaligen Gaststätte in der Alten Dorfstraße von Zwingenberg führte am frühen Freitagmorgen dazu, dass große Teile des Daches in Brand gerieten. Durch die zeitnahen Löscharbeiten der Feuerwehr wurde ein Übergreifen des Brandes auf angrenzende Gebäudeteile verhindert. Die Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig evakuiert werden, sodass glücklicherweise kein Personenschaden entstand. Während der Löscharbeiten, welche sich bis 9 Uhr zogen, musste die Bundestraße 37 teilweise komplett gesperrt werden. Das Gebäude ist momentan nicht mehr bewohnbar. Der Schaden wird auf 150.000 Euro geschätzt.

