Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.09.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6 / Bad Rappenau: Ein Leicht- und ein Schwerverletzter nach Unfall

Auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau kollidierten am frühen Freitagmorgen zwei Pkws. Der 28-jährige Lenker eines Opel Corsa fuhr gegen 1.30 Uhr auf die A6 an der Anschlussstelle Untereisesheim in Richtung Nürnberg auf. Unmittelbar danach soll er auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt sein und wollte vermutlich weiter auf den linken Fahrstreifen fahren, um zwei Lkws zu überholen. Dabei übersah er wohl einen von hinten heranfahrenden 30-Jährigen mit seinem Skoda Octavia. Dieser versuchte dem nach links wechselnden Opel auszuweichen, was jedoch nicht mehr gelang, weshalb die beiden Fahrzeuge kollidierten. Hierdurch wurde der Corsa über alle drei Fahrstreifen geschleudert, prallte zuerst gegen die rechte und anschließend gegen die linke Schutzplanke, bis er auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der 28-Jährige wurde beim Unfall schwer verletzt, der 30-Jährige leicht. Beide wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 40.000 Euro.

Obersulm-Willsbach: Körperverletzung mit Pfefferspray

In Obersulm gerieten am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr zwei Männer in Streit, was in einer handgreiflichen Auseinandersetzung und dem Einsatz von Pfefferspray endete. Hierbei soll ein 50-Jähriger einen 46-Jährigen in der Luisenstraße zunächst mit einem Schrauberzieher bedroht haben und auf diesen losgegangen sein. Der 46-Jährige erlitt durch einen Schlag eine Verletzung. Anschließend soll der 46-Jährige seinem Kontrahenten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht haben. Die Ermittlungen dauern an.

Gundelsheim: Mit knapp zwei Promille Unfall verursacht

Beim Rückwärtsfahren kollidierte ein 67-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstagabend in Gundelsheim mit seinem Pkw mit einem Toyota. Der Mann fuhr auf dem Parkplatz einer Tankstelle in der Straße "Im Wert" rückwärts und stieß mit dem Corolla zusammen. Die Anhängerkupplung des BMWs bohrte sich dadurch zwischen den hinteren Reifen und den Radlauf des Toyotas und blieb dort stecken.Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch beim 67-Jährigen, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von knapp zwei Promille, weshalb dem BMW-Lenker im Krankenhaus Blut abgenommen wurde. Der Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel des Mannes wurden beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Nordheim: Sieben Personen bei Unfall verletzt

Drei Erwachsene und vier Kinder erlitten am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall bei Nordheim leichte Verletzungen. Ein 26-Jähriger befuhr mit einem VW Transporter gegen 17 Uhr die Oststraße von Nordhausen kommend. An der Einmündung zur Landesstraße 1106 missachtete er die Vorfahrt einer 27-Jährigen, die mit ihrem Kleinbus auf der Landesstraße von Nordheim in Richtung Brackenheim unterwegs war. Beide Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Im Kleinbus, einem Opel Vivaro, befanden sich neben der Fahrerin vier Kinder und ein weiterer Erwachsener. Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt. Die Insassen des Opels wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Mitarbeiter mit Schlägen verletzt

Weil ein Unbekannter am Donnerstagabend im Parkhaus eines Shoppingcenters in Heilbronn urinierte, wurde er von einem Sicherheitsdienst-Mitarbeiter angesprochen, woraufhin der "Pinklers" diesen Angriff. Der Unbekannte befand sich gegen 20.30 Uhr im sechsten Obergeschoss des Parkhauses in der Allerheiligenstraße und urinierte. Als er vom 37-jährigen Mitarbeiter angesprochen wurde und dieser den Ausweis des Unbekannten verlangte, schlug dieser ihn mit den Fäusten ins Gesicht. Hierdurch fiel der 37-Jährige zu Boden, wo der Täter mehrfach gegen den Körper des Mitarbeiters trat. Hierdurch erlitt der Angegriffenen leichte Verletzungen und begab sich später zum Arzt. Der Unbekannte flüchtete. Eine Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos. Er wird als circa 1,75 Meter groß, etwa 25 Jahre alt und mit gelockten Haaren beschrieben. Er soll bei der Tat weiße Schuhe, einen himmelblauen Trainingsanzug und eine schwarze Umhängetasche getragen haben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell