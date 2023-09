Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.09.2023

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Zeugenaufruf nach schwerer Brandstiftung

Am Mittwoch gegen 3.55 Uhr stellten die Bewohner eines Wohnhauses in der Straße "Buchhälde" in Adelsheim fest, dass ein Fenster in Brand stand. Die Hausbewohner bemerkten das Feuer und löschten dieses, bevor es auf das gesamte Haus übergreifen konnte. Die Bewohner des Hauses wurden bei der Tat nicht verletzt.

Die ersten Ermittlungen ergaben Hinweise darauf, dass es sich um vorsätzliche Brandstiftung gehandelt haben könnte. Ein 24-Jähriger Tatverdächtiger, der am Mittwoch, den 6. September 2023, durch die Kriminalpolizei festgenommen werden konnte, wurde am heutigen Tag wieder auf freien Fuß gesetzt

Die Kriminalpolizei Mosbach sucht Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer, 07131 104-4444, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell