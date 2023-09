POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.09.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Schwarzach: Hecke setzt Hausfassade in Brand Rund 2.500 Euro Sachschaden entstanden an einem Haus in Unterschwarzach, nachdem am Mittwochnachmittag beim Abflammen einer Hofauffahrt eine Hecke in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. ...

