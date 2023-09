Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.09.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A81/Möckmühl: Unfall bei Überholversuch

Schäden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstanden am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Möckmühl. Der Fahrer eines BMWs war gegen 7.50 Uhr auf der Autobahn in Richtung Heilbronn unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Möckmühl einen auf der rechten Spur fahrenden Sattelzug überholen wollte. Vermutlich hatte der Fahrer des LKWs den auf der linken Spur herannahenden PKW übersehen, weshalb er selbst zum Überholen eines weiteren Sattelzuges nach links ausscherte. Der BMW-Fahrer leitete, um einen Unfall zu vermeiden, ein Ausweichmanöver auf den rechten Fahrstreifen ein, jedoch zog auch der Sattelzug wieder zurück auf die rechte Spur. Eine eingeleitete Gefahrenbremsung und ein weiteres Ausweichmanöver des BMW-Fahrers konnte zwar eine Kollision mit dem LKW verhindern, zum Unfall kam es aber trotzdem. Der PKW prallte gegen die Leitplanke und kam anschließend ins Schleudern. Der VW, der hinter dem BMW unterwegs war, fuhr über Trümmerteile des Unfallautos und wurde dadurch ebenfalls beschädigt. Der Sattelzug-Fahrer, der durch sein Manöver die Kette der Ereignisse in Gang gesetzt hatte, entfernte sich ohne sich um den Unfall zu kümmern von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über 15.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zeugenhinweise auf den davongefahrenen LKW nimmt die Verkehrspolizei Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 entgegen.

Obersulm: Auto beschädigt und davongefahren

Vermutlich war es ein LKW, der am Mittwoch einen geparkten Ford auf einem Firmenparkplatz in Obersulm beschädigte und dann weggefahren wurde, ohne dass der Fahrer den Zusammenstoß meldete. Der Ford stand zwischen 5.30 Uhr und 15 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma für Montage- und Befestigungsmaterial in der Dimbacher Straße. In diesem Zeitraum beschädigte der Lenker des unbekannten Fahrzeugs vermutlich beim Rangieren den Mondeo und verließ daraufhin die Unfallstelle, ohne der Polizei oder dem Besitzer Bescheid zu geben. Der Schaden am Ford beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Beilstein: Abgelenkt und Unfall gebaut

Vermutlich weil ein 47-Jähriger im Auto abgelenkt wurde, kam es am Mittwochnachmittag in Beilstein zu einem Verkehrsunfall. Der Mann war gegen 17 Uhr in seinem Fiat auf der Oberstenfelder Straße unterwegs, als ein auf der Rückbank sitzendes 4-jähriges Kind plötzlich seinen Sicherheitsgurt löste. Der Mann drehte sich daraufhin zu dem Kind um und übersah daher zwei an der Einmündung zum Forstbergweg stehende PKW. Der Fiat fuhr zunächst auf einen Ford auf, welcher durch die Wucht des Aufpralls auf einen davorstehenden Audi geschoben wurde. Der 4-Jährige wurde durch die Kollision nach vorne geschleudert und erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro.

Flein: Nicht geschaut beim Abbiegen

In Flein stieß am Mittwochmittag ein Mercedes mit einem LKW zusammen. Ein 18-Jähriger wollte gegen 12.30 Uhr mit dem PKW von der Schillerstraße in die Horkheimer Straße abbiegen und übersah dabei wohl den bereits dort fahrenden Sattelzug. Der 40 Jahre alte Fahrer des LKWs hupte noch, konnte einen Zusammenstoß mit dem Mercedes allerdings nicht mehr verhindern. Das Auto wurde durch die Kollision auf einen Gartenzaun geschoben. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, außerdem entstanden Schäden in Höhe von insgesamt über 20.000 Euro.

Heilbronn: Polizei und Zoll kontrollieren Türsteher

Zusammen mit dem Hauptzollamt und der Stadt Heilbronn kontrollierte die Polizei Heilbronn am vergangenen Wochenende zahlreiche Eventbetriebe und ihre Türsteher. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden insgesamt 16 Betriebe und 24 Personen kontrolliert und einige Verstöße festgestellt. Es wurden unter anderem sechs Auflagenverstöße, ein Verstoß gegen die Spielverordnung, zehn Verstöße gegen die Bewachungsverordnung, und zwei Fälle wegen des Verdachts des Vorenthaltens von Arbeitsentgelt zur Anzeige gebracht. Insgesamt waren drei Polizeibeamte sowie drei Mitarbeitende der Gaststättenbehörde der Stadt Heilbronn und drei Mitarbeitende des Hauptzollamtes im Einsatz.

