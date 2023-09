Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.09.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Schwarzach: Hecke setzt Hausfassade in Brand

Rund 2.500 Euro Sachschaden entstanden an einem Haus in Unterschwarzach, nachdem am Mittwochnachmittag beim Abflammen einer Hofauffahrt eine Hecke in Brand geraten war. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und eine weitere Ausbreitung verhindern. Durch die Hitze entstanden die Schäden an der Hausfassade. Personen wurden nicht verletzt.

Haßmersheim: Motorrad entwendet und angezündet

Bisher unbekannte Täter entwendeten Anfang der Woche eine Enduro in Haßmersheim und zündeten diese auf einem Radweg an. Der oder die Täter stahlen das Zweirad zwischen 20 Uhr am Sonntag und 8 Uhr am Dienstag aus einer Garage in der Friedenstraße. Anschließend machten sie damit wohl eine Spritztour und stellten das Kraftrad auf dem Radweg zwischen Hochhausen und Haßmersheim hinter einer Firma ab. Vermutlich wurde das Fahrzeug dann angezündet und brannte vollständig aus. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 entgegen.

