Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.09.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen-Michelbach: Fußgängerin bei Unfall mit PKW leicht verletzt

Eine 63-jährige Fußgängerin erlitt am Montagvormittag in Öhringen leichte Verletzungen, als sie von einem Auto erfasst und zu Boden gebracht wurde. Die 80-jährige Fahrerin eines Mercedes befuhr gegen 10.30 Uhr die Bahnhofstraße. Am Grünpfeil der dortigen Ampel wollte sie nach rechts in die Schillerstraße einbiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie jedoch, dass die 63-jährige Fußgängerin ihrerseits gerade bei Grünlicht die Fahrbahn überquerte. Diese wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden geworfen. Hierbei wurde sie leicht verletzt.

Öhringen-Michelbach: Missglückter Einbruchsversuch in Sporthalle - wer hat was gesehen?

Im Zeitraum zwischen Montagnacht und Dienstagabend versuchten bislang Unbekannte, in eine Sporthalle in Öhringen einzubrechen. Der oder die Täter versuchten zwischen Montag 2 Uhr und Dienstag 21.30 Uhr eine Tür der Sporthalle in der Keltergasse aufzuhebeln, konnten sie jedoch nicht öffnen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

