Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.09.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Großrinderfeld: Diebstahl auf Baustelle

Am frühen Sonntagmorgen wurden durch bislang unbekannte Täter auf einer Baustelle an der Kreisstraße 2882 bei Großrinderfeld mehrere Baustellenfahrzeuge beschädigt und unbefugt in Betrieb genommen. Des Weiteren wurden sämtliche Baustelleneinrichtungen umgeworfen und teilweise beschädigt. Die genaue Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden. Durch einen Zeugen konnte gegen 5.30 Uhr beobachtet werden, wie eines der auf der Baustelle befindlichen Fahrzeuge bewegt wurde. Hinweise können dem Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 811224 mitgeteilt werden.

Ergänzung:

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass durch einen Zeugen beobachtet werden konnte, wie eines der Baustellenfahrzeuge gegen 05.35 am Ortsrand von Großrinderfeld im Bereich der Felder unweit der Baustelle gefahren wurde. Des Weiteren meldete sich ein Geschädigter bei der Polizei, welcher angab, dass seine Waldhütte im Gemeindewald aufgebrochen wurde. Die Beschädigungen an der Hütte wurden vermutlich mittels eines Fahrzeuges verursacht. Durch die Beschädigung ließ sich dich Tür der Hütte öffnen und es wurde hieraus Werkzeug entwendet. Der an der Baustelle abhandengekommen Teleskop wurde noch am selben Tag unweit der Waldhütte aufgefunden. Hierbei konnten noch weitere Beschädigungen an Umzäunungen vorgefunden werden, die der Waldschonung dienen. Durch die Polizei konnte umfangreiche Spurenmaterial sichergestellt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die Taten in unmittelbarem Zusammenhang stehen.

Tauberbischofsheim: Mann randaliert in Bäckerei Filiale

Am Dienstag gegen 7 Uhr betrat ein 51-jähriger Mann eine Bäckerei-Filiale in der Tauberbischofsheimer Hauptstraße. Nachdem sich mehrere Kunden durch das Verhalten des Mannes gestört fühlten, wurde er von einer Mitarbeiterin nach draußen gebeten. Der 51-Jährige fing daraufhin an, die Mitarbeiterin zu beleidigen und bewarf sie mit einem Getränkebecher. Im Anschluss beschädigte er noch die Eingangstür. Der Mann konnte durch die hinzugerufene Polizei unweit der Bäckerei-Filiale festgenommen werden. Er wurde im Anschluss in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Wertheim: Unfall nach Vorfahrtsmissachtung

Zu einem Unfall zwischen zwei Pkw kam es am Dienstag um 6.30 Uhr im Wertheimer Kiesweg. Die 22-jährige Unfallverursacherin missachtete an der Kreuzung zum Haslocher Weg die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw-Lenkers und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierdurch entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 6.500 EUR.

L2310 / Wertheim: Auffahrunfall mit hohen Sachschaden

Am Montag gegen 18.30 Uhr befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines VWs die Landesstraße 2312 in Richtung Dertingen. Als er auf Höhe der Autobahnanschlussstelle aufgrund einer Ampel verkehrsbedingt bremsen musste, erkannte dies ein ihm nachfolgender Motorradfahrer wohl zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 27.000 EUR.

Tauberbischofsheim: Unfallflucht auf Möbelhaus Parkplatz Auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Tauberbischofsheimer Pestalozziallee wurde am Dienstag zwischen 8 Uhr und 17 Uhr ein geparkter VW Golf beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne Angabe seiner Personalien. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

