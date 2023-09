Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.09.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Einbruch in Einfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit zwischen Freitag 13 Uhr und Montag 18 Uhr in ein Einfamilienhause in der Silcherstraße in Osterburken ein. Sie verschafften sich über einen Kellerschacht und das Eintreten eines Fensters samt Gitter Zutritt zum Haus. Bislang konnte noch nicht abschließend geklärt werden, was entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Buchen: Radmuttern an mehreren Fahrzeugen gelöst

Auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Walldürner Straße in Buchen wurden durch bislang unbekannte Täter an fünf Fahrzeugen die Radmuttern gelöst. Dies wurde am Sonntag durch einen Kunden bemerkt. Es wird davon ausgegangen, dass es sich hierbei um Vorbereitungshandlungen handelte, die dazu dienen sollten, die Fahrzeugräder zu einem späteren Zeitpunkt zu entwenden. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 062819040 entgegen.

Neunkirchen: Unter Drogeneinfluss mit dem Pkw unterwegs

Bei der Verkehrskontolle eines 20-jährigen Pkw- Lenkers am Montagabend in Neunkirchen konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, die auf eine akute Drogenbeeinflussung hindeuteten. Ein anschließend durchgeführter Drogentest verlief positiv. Nachdem nun eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde, wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Mosbach: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Montag um kurz vor 0 Uhr kam es in der Mosbacher Odenwaldstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein mit vier Personen besetzter BMW geriet in einer Rechtskurve, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Mauer. Während die Fahrzeuginsassen unverletzt blieben, entstand am Fahrzeug ein Schaden von etwa 8.000 EUR. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten, dass alle vier Personen unter deutlichem Alkoholeinfluss standen. Da zudem unterschiedliche Angaben dazu gemacht wurden, wer der Fahrer des Pkws zum Unfallzeitpunkt war, wurden Spuren gesichert und von zwei der Männer Blutproben entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

