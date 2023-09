POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.09.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Forchtenberg: Drei Fahrzeuge kollidiert Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro entstand am Montagnachmittag in Forchtenberg. Ein 60-Jähriger war mit seinem VW Lupo gegen 17 Uhr auf der Schöntaler Straße ortsauswärts unterwegs. An der Einmündung der Kreisstraße 2320 wollte er nach links in ...

mehr