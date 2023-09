Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.09.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Drei Fahrzeuge kollidiert

Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro entstand am Montagnachmittag in Forchtenberg. Ein 60-Jähriger war mit seinem VW Lupo gegen 17 Uhr auf der Schöntaler Straße ortsauswärts unterwegs. An der Einmündung der Kreisstraße 2320 wollte er nach links in diese abbiegen und musste verkehrsbedingt halten. Dahinter kam auch ein 26 Jahre alter Ford Mondeo-Lenker zum Stehen. Ein von hinten heranfahrender 55 Jahre alter Ford Ka-Fahrer übersah die stehenden Pkws vermutlich und fuhr auf den Mondeo auf. Dieser wurde wiederum auf den davorstehenden Lupo geschoben. Die Fahrer blieben unverletzt. Der Pkw des 55-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

