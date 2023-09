Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.09.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Talheim/Lauffen: Einbrecher unterwegs

Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise zu Einbrüchen, die am Wochenende gemeldet wurden. In Talheim verschafften sich Unbekannte in der Straße "In den Hofwiesen" zwischen Samstag, dem 19. August und Samstag, dem 2. September Zugang zu einem Einfamilienhaus. Der Diebstahlschaden blieb glücklicherweise gering. Am Sonntag zwischen 8.30 Uhr und 14 Uhr drangen Einbrecher in ein Haus in der Lauffener Rieslingstraße ein. Im Inneren durchsuchten der oder die Unbekannten das gesamte Gebäude und brachen außerdem ein separat vermietetes Zimmer gewaltsam auf, bevor sie mit etwas Bargeld als Diebesgut flüchteten. Zeugen, die in den angegebenen Zeiträumen verdächtige Beobachtungen machen konnten oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

Bad Rappenau-Treschklingen: Auto beschädigt und unerkannt geflüchtet

Während auf dem angrenzenden Sportplatz ein Fußballspiel stattfand, wurde am Sonntagnachmittag auf dem zugehörigen Parkplatz ein BMW beschädigt. Der Besitzer stellte den Wagen gegen 14.10 Uhr auf dem Parkplatz des Fußballplatzes in der Amtshausstraße in Bad Rappenau-Treschklingen ab. Als er gegen 18.45 Uhr wieder zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er Beschädigungen auf der linken Fahrzeugseite. Vermutlich war der Fahrer oder die Fahrerin eines unbekannten Autos beim Ein- oder Ausparken mit dem BMW zusammengestoßen. Anstatt den Schaden dem Besitzer oder der Polizei zu melden, fuhr die unbekannte Person einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Erlenbach: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Vermutlich weil eine Fahrradfahrerin beim Überqueren einer Kreisstraße bei Erlenbach nicht auf den Fahrzeugverkehr achtete, kam es am Samstagabend zu einer Kollision mit einem Kraftradfahrer. Die 74-Jährige wollte gegen 18.40 Uhr mit ihrem E-Bike die K2126 überqueren um auf den Fahrradweg auf der anderen Seite zu gelangen. Dabei übersah sie wohl den auf seinem Motorrad herannahenden 18-Jährigen. Der leitete eine Vollbremsung ein und versuchte der Frau auszuweichen, konnte aber nicht mehr verhindern, dass sein Kraftrad mit dem Hinterrad des Pedelecs kollidierte. Sowohl die 74-Jährige als auch der 18-Jährige stürzten. Die Seniorin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 6.500 Euro.

Möckmühl: Autospiegel zerstört - Polizei sucht Zeugen

Wer hat in der Nacht auf Samstag den Außenspiegel eines Audis in Möckmühl zerstört? Diese Frage stellt sich nicht nur der Besitzer, sondern auch die Polizei. Der Besitzer stellte den Wagen in den frühen Morgenstunden gegen 1.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Gesundheitszentrums in der Straße "Hahnenäcker" ab. Als er gegen 8.30 Uhr wieder zu seinem Wagen zurückkehrte, bemerkte er, dass eine unbekannte Person das Glas des linken Außenspiegels eingeschlagen hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden. Heilbronn: Auf frischer Tat ertappt

Funken und laute Geräusche machten in der Nacht auf Montag eine Zeugin auf drei junge Männer aufmerksam, die gegen 2.30 Uhr am Heilbronner Pfühlpark einen Zigarettenautomaten aufflexten. Als die erste Streife am Kiosk in der Schlizstraße eintraf, flüchteten die 17, 21 und 31 Jahre alten Männer zunächst, konnten jedoch nach kurzer Fahndung von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Nachdem alle drei Erkennungsdienstlich behandelt wurden und die polizeilichen Maßnahmen beendet waren, wurden sie wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch unbekannt.

