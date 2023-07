Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fußgänger kollidiert mit Radfahrer

Weimar (ots)

Am 23.07.2023 gegen 16:00 Uhr wollte ein 81-jähriger Fußgänger die Carl-August-Allee in Höhe des Buchenwaldplatzes überqueren. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er hierbei in der Mitte der Fahrbahn mit einem aus Richtung Meyerstraße kommenden 16-jährigen Radfahrer zusammen. Sowohl der Fußgänger als auch der Radfahrer stürzten auf die Straße. Dabei zog sich der Fußgänger eine Kopfplatzwunde sowie mehrere Abschürfungen zu. Der Radfahrer erlitt eine Prellung am Knie und es wurde der Verdacht auf Schädelhirntrauma diagnostiziert. Beide wurden durch den Rettungsdienst ins Klinikum verbracht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell