LPI-J: Unaufmerksam

Weimar (ots) - Am 23.07.2023 gegen 22:00 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw Toyota die B 7 vom Stadtzentrum Weimar kommend in Richtung Umpferstedt. Ca. 1 Kilometer nach dem Ortsausgang kollidierte sie mit einem die Straße überquerenden Reh. Am Pkw entstand Sachschaden, dass Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

