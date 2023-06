Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der B 51 bei Newel -Pressefolgemeldung-

Trier (ots)

Am Freitag, dem 09.06.2023, gg. 20:25 h befuhren eine 67-jährige PKW-Fahrerin aus Baden-Württemberg mit 2 Insassen und ein 49-jähriger Mann aus dem Saarland mit seinem Sattelzug die B 51, aus Richtung Trier kommend, in Fahrtrichtung Bitburg. In Höhe Newel kam es im Bereich, in dem zwei Fahrstreifen vorhanden sind, zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Infolgedessen geriet der Sattelzug auf die Gegenfahrbahn und erneut zurück zu seiner Richtungsfahrbahn, er kippte zur Seite und versperrte die vollständige Fahrbahn. Der Sattelanhänger rutschte nach dem Umkippen gegen die Fahrzeugfront eines PKW, welcher aus Richtung Bitburg kam. 5 Insassen der beteiligten Fahrzeuge kamen mit leichten Verletzungen in Trierer Krankenhäuser. Die Unfallverursachung ist Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. Die Höhe des Unfallschadens wird bislang auf ca. 100.000 EUR geschätzt. Inwieweit die Ladung des Sattelzuges in Mitleidenschaft gezogen wurde, muss noch am Folgetag überprüft werden. Die Unfallstelle war bis zur Aufrichtung des Sattelzuges bis 02.00 h voll gesperrt.

