POL-KI: 230620.1 Schwentinental: Enten sorgten für Verkehrsbehinderung

Schwentinental (ots)

Nicht der Berufsverkehr oder ein Unfall sorgten Montagvormittag für eine kurzzeitige Stauung auf der Bundesstraße 76 in Schwentinental. Es waren Enten.

Gegen 11:30 Uhr meldeten Autofahrer die zehnköpfige Entenfamilie, darunter neun Küken, die sich nahe an der B76 bewegte und offenbar die Fahrbahn überqueren wollte. Polizistinnen aus Schwentinental trafen vor Ort auf je zwei zufällig anwesende Bundeswehrsoldaten sowie Zollbeamte, die die Situation bemerkten und ihre Hilfe anboten. Gemeinsam fingen sie die Tiere ein und sicherten sie in einer Kiste. Anschließend setzten sie das Muttertier samt ihrem Nachwuchs an einem nahegelegenen Teich ab. Fünf Euro ins Phrasenschwein: Ente gut, alles gut!

Matthias Arends

