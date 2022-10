Polizei Münster

POL-MS: Unter Alkoholeinfluss über die Weseler Straße - 65-Jähriger pustet 1,88 Promille

Münster (ots)

Polizisten haben am Sonntagmittag (09.10., 12:27 Uhr) einen alkoholisierten Fahrzeugführer auf der Weseler Straße gestoppt. Zeugen hatten zuvor beobachtet, wie der augenscheinlich alkoholisierte Fahrer in sein Auto stieg und losfuhr. Bei der Kontrolle des 65-Jährigen rochen die Beamten Alkohol in der Atemluft des Mannes. Ein freiwilliger Test zeigte einen Wert von 1,88 Promille. Die Beamten nahmen den Münsteraner mit zur Wache, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher. Den 65-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

