Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Mülltonnenbrand in Garage

Lippe (ots)

(KF)Am späten Freitagabend geriet in einer Garage eines Mehrfamilienhauses am Sonnenanger eine Mülltonne in Brand. Aufgrund der Hitzeentwicklung kam es in dem Müllbehälter zu einer Verpuffung, die in der verschlossenen Garage zu einem leichten Gebäudeschaden führte. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Brandursache ist bislang unklar. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 / 6090.

