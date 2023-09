Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.09.2023 mit einem Bericht des Polizeipräsidiums Ludwigsburg

Heilbronn (ots)

BAB 81/ Möglingen und Steinheim an der Murr: Polizei ermittelt nach Nötigung im Straßenverkehr Ursächlich für einen Auffahrunfall, der sich am Sonntag (03.04.2023) gegen 20.40 Uhr zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Mundelsheim ereignete, könnten Nötigungen im Straßenverkehr sowie eine Straßenverkehrsgefährdung gewesen sein, dies sich kurz zuvor auf der Strecke zwischen den Anschlussstellen Ludwigsburg-Süd und Mundelsheim zutrugen. Zwischen einem 37-jährigen Opel-Lenker und einem noch unbekannten VW-Lenker mit Würzburger Kennzeichen (WÜ-) soll es zunächst kurz nach der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd zu einer gefährlichen Situation auf dem linken Fahrstreifen gekommen sein. Der VW-Lenker soll den Opel-Fahrer ausgebremst haben, nachdem ihm dieser zuvor mit der Lichthupe aufgeblendet haben soll. Im weiteren Verlauf habe dann ein ebenfalls noch Unbekannter in einem Jaguar, ebenfalls mit Würzburger Kennzeichen (WÜ-), den Opel-Lenker erneut ausgebremst. Letztlich seien die beiden Fahrzeuge mit Würzburger Kennzeichen auf der Bundesautobahn 81 zum Stillstand gekommen, worauf auch der Opel-Fahrer habe anhalten müssen. Mehrere Insassen seien dann aus dem VW und dem Jaguar ausgestiegen und hätten auf den Opel eingeschlagen und getreten. Anschließend setzten sich diese Personen wieder in die PKW und fuhr in Richtung Heilbronn davon. Die Beifahrerin im Opel alarmierte nun die Polizei. Vermutlich entstand durch die Schläge und Tritte kein Sachschaden am Opel. Nur wenig später ging die Meldung des Auffahrunfalls bei der Polizei ein. Ein Sprinter-Lenker, der den linken Fahrstreifen befuhr, hatte aufgrund vor ihm bremsender Fahrzeuge ebenfalls verzögern müssen. Dies übersah der dahinterfahrende PKW-Lenker und fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Zeugen, die die gefährlichen Situationen zwischen dem Opel, der VW und dem Jaguar beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.

