Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.09.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Niedernhall: Faustschlag führt zu Rettungshubschraubereinsatz

Ein Rettungshubschrauber flog am Freitagabend einen 33-Jährigen nach einer Körperverletzung in eine Klinik. Gegen 21 Uhr gerieten ein 38-Jähriger und der später Verletzte auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarkes in der Criesbacher Straße in Niedernhall aneinander. In diesem Zusammenhang schlug der 38-Jährige dem 33-Jährigen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden fiel. Anschließend setzte sich der Angreifer auf ein Fahrrad und fuhr davon. Der 33-Jährige wurde durch den Faustschlag und den Sturz so schwer verletzt, dass er durch einen Rettungshubschrauber zur Behandlung ins Krankenhaus geflogen wurde.

Künzelsau: Diebstahl von einer Baustelle - Zeugen gesucht

Die Polizei Künzelsau sucht nach einem Diebstahl von einer Baustelle nach Zeugen. Zwischen Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr und Montagmorgen gegen 7.10 Uhr begaben sich Unbekannte zu der Baustelle im Klebweg und entwendeten mehrere Kabeltrommeln und circa 80 Meter Kupferkabel. Der Diebstahlsschaden wird auf circa 7.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Dieben machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400, zu melden

Neuenstein: Zeugen nach möglicher Nötigung gesucht

Nachdem ein älterer Mann ein Kind eventuell sexuell genötigt hat, sucht die Polizei nach dem geschädigten Kind und Zeugen. Am Sonntagabend gegen 18.55 Uhr wurde über Zeugen gemeldet, dass eine männliche Person im Bereich des Gehwegs des Parkplatzes am Schloss ein Mädchen genötigt haben soll, indem er es gegen deren Willen küsste. Ob sich die Tat so zugetragen hat ist unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Das Mädchen soll nach dem Vorfall weggerannt sein. Die Polizei bittet die Eltern der circa 11-Jährigen sowie Zeugen, die Angaben zu dem Mädchen machen können, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell