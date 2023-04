POL-DU: Pressemitteilung der Polizei Bonn: Einbruch in Geschäft in Bonn-Bad Godesberg - Zahlreiche Handys entwendet - Vier Tatverdächtige in Duisburg festgenommen

Duisburg (ots) - Die Polizei hat am Dienstagnachmittag (11. April, 17:15 Uhr) einen mutmaßlichen Einbrecher in einer leer stehenden Gaststätte an der Straße Im Eichwäldchen gefasst. Eine Zeugin (24) hatte die Polizei alarmiert, weil ihr die offenstehende Tür seltsam vorkam. Die Streifenpolizisten fanden bei dem 44-jährigen Eindringling eine Dose mit Drogen. In ...

mehr