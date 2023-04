Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Überfall auf Supermarkt - Kölner BMW im Fokus der Polizei

Duisburg (ots)

Die Polizei hat nach einem Überfall auf einen Supermarkt am Mittwochabend (12. April) gegen 21:50 Uhr auf der Angermunder Straße einen schwarzen BMW mit Kennzeichen aus Köln (K) in den Fokus genommen. Wie Ermittlungen ergaben, stand dieser Wagen mit eingeschalteter Warnblinkanlage zur Tatzeit in der Nähe des Geschäfts. Zwei Männer seien dann zum Auto gelaufen und in Richtung Rahm gefahren. Die Polizei geht davon aus, dass dieser BMW und die Insassen mit dem Überfall etwas zutun gehabt haben.

Mitarbeiterinnen des Supermarktes hatten die Polizei alarmiert, weil zwei Maskierte sie mit Pfefferspray angegriffen und Geld aus der Kasse genommen haben. Sie steckten Scheine und Münzen in einen hellen Jutebeutel und rannten aus dem Laden. Die Männer sollen etwa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Sie wirkten auf die Zeugen jugendlich. Weitere Hinweise zu den Tätern und insbesondere auch zu dem BMW nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

